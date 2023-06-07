(Борзова) Агафья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1767
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1798
Отец ребёнка: Борзов Семен Аникин
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Анна Семенова
Отец ребёнка: Борзов Семен Аникин
Упоминание
1805
Рузского уезда дер. Овсянникова | ф.607, оп.1, д.1269 (Исповедные) (1805) | <p>Исповедные ведомости Рузского уезда за 1805</p><p>Николаевской церкви священника села Лужки</p>ведомства государственно... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Борзов Семен Аникин
Рузского уезда дер. Овсянникова
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рузского уезда дер. Овсянникова
Смерть
После 1834
Рузского уезда дер. Овсянникова