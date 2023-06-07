(Борзова) Агафья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Борзова) Агафья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1761 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Борзов Никифор Семенов

Отец ребёнка: Борзов Семен Аникин

Овсяники, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Анна Семенова

Отец ребёнка: Борзов Семен Аникин

Овсяники, Рузский, Московская область
Упоминание
1805
Овсяники, Рузский, Московская область
Рузского уезда дер. Овсянникова | ф.607, оп.1, д.1269 (Исповедные) (1805) | <p>Исповедные ведомости Рузского уезда за 1805</p><p>Николаевской церкви священника села Лужки</p>ведомства государственно... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борзов Семен Аникин

Овсяники, Рузский, Московская область
Рузского уезда дер. Овсянникова
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
Рузского уезда дер. Овсянникова
Смерть
После 1834
Овсяники, Рузский, Московская область
Рузского уезда дер. Овсянникова
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