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Борзов Никифор Семенов

Место рождения

Овсяники, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Борзов Семен Аникин

Мать: Агафья Иванова

Овсяники, Рузский, Московская область
Упоминание
1805
Овсяники, Рузский, Московская область
Рузского уезда дер. Овсянникова | ф.607, оп.1, д.1269 (Исповедные) (1805) | <p>Исповедные ведомости Рузского уезда за 1805</p><p>Николаевской церкви священника села Лужки</p>ведомства государственно... Показать все
Бракосочетание
Около 1815

Жена: Матрена

Овсяники, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Борзов Кузьма Никифоров

Мать ребёнка: Матрена

Овсяники, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Александра Никифорова

Мать ребёнка: Матрена

Овсяники, Рузский, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
Рузского уезда дер. Овсянникова
Смерть
После 1834
Овсяники, Рузский, Московская область
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