Борзов Кузьма Никифоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиПосле 1839
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: Борзов Никифор Семенов
Мать: Матрена
Место жительства
1834
ф.51, оп. 8, д.358 (1834) | Ревизские сказки Рузской округи 8 ревизии 1834 года
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рузского уезда дер. Овсянникова
Смерть
После 1839