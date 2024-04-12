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Борзов Кузьма Никифоров

Место рождения

Овсяники, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

После 1839

Пол

Мужской

Отец

Около 1798 г.р.

Мать

Около 1796 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: Борзов Никифор Семенов

Мать: Матрена

Овсяники, Рузский, Московская область
Место жительства
1834
Овсяники, Рузский, Московская область
ф.51, оп. 8, д.358 (1834) | Ревизские сказки Рузской округи 8 ревизии 1834 года
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
Рузского уезда дер. Овсянникова
Смерть
После 1839
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