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((Борзова)) Александра Никифорова

Место рождения

Овсяники, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

После 1865

Пол

Женский

Отец

Около 1798 г.р.

Мать

Около 1796 г.р.

Муж

Около 1813 г.р.

Дети

Около 1845 г.р.
Около 1860 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: Борзов Никифор Семенов

Мать: Матрена

Овсяники, Рузский, Московская область
Место жительства
1834
Овсяники, Рузский, Московская область
ф.51, оп. 8, д.358 (1834) | Ревизские сказки Рузской округи 8 ревизии 1834 года
Бракосочетание
23.07.1839

Муж: Иван Давыдов

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево | ф.203, оп.745, д.1501 (Метрические 1839) | <p>Метрические книги Рузского уезда Московской губернии 1839 года</p>ЦИАМ, ф. 203, оп. 745, д. 1501 (с. Карти... Показать все
Упоминание
1844
Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.203, оп. 747, д.1473 (1844) Исповедная ведомость | Исповедные ведомости Рузского уезда (села Лужки) 1844 года
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Кирилл Иванов

Отец ребёнка: Иван Давыдов

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Агриппина Иванова

Отец ребёнка: Иван Давыдов

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
Рузского уезда дер. Овсянникова
Смерть
После 1865
Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
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