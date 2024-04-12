((Борзова)) Александра Никифорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиПосле 1865
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: Борзов Никифор Семенов
Мать: Матрена
Место жительства
1834
ф.51, оп. 8, д.358 (1834) | Ревизские сказки Рузской округи 8 ревизии 1834 года
Бракосочетание
23.07.1839
Муж: Иван Давыдов
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево | ф.203, оп.745, д.1501 (Метрические 1839) | <p>Метрические книги Рузского уезда Московской губернии 1839 года</p>ЦИАМ, ф. 203, оп. 745, д. 1501 (с. Карти... Показать все
Упоминание
1844
ф.203, оп. 747, д.1473 (1844) Исповедная ведомость | Исповедные ведомости Рузского уезда (села Лужки) 1844 года
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Кирилл Иванов
Отец ребёнка: Иван Давыдов
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Агриппина Иванова
Отец ребёнка: Иван Давыдов
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рузского уезда дер. Овсянникова
Смерть
После 1865
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево