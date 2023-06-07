(Борзова) Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1815
Рождение ребёнка
Около 1816
Отец ребёнка: Борзов Никифор Семенов
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Александра Никифорова
Отец ребёнка: Борзов Никифор Семенов
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рузского уезда дер. Овсянникова
Смерть
После 1834