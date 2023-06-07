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(Борзова) Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1798 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1815

Муж: Борзов Никифор Семенов

Овсяники, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Борзов Кузьма Никифоров

Отец ребёнка: Борзов Никифор Семенов

Овсяники, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Александра Никифорова

Отец ребёнка: Борзов Никифор Семенов

Овсяники, Рузский, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
Рузского уезда дер. Овсянникова
Смерть
После 1834
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