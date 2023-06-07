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Борзова Меланья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

1792

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1755 и 1757

Муж: Борзов Аника Иванов

Овсяники, Рузский, Московская область
Московская область, Рузский район, Овсяники (Рузского уезда дер. Овсянникова)
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Борзов Федот Аникин

Отец ребёнка: Борзов Аника Иванов

Овсяники, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Борзов Семен Аникин

Отец ребёнка: Борзов Аника Иванов

Овсяники, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Прасковья Аникина

Отец ребёнка: Борзов Аника Иванов

Овсяники, Рузский, Московская область
Место жительства
1762
Овсяники, Рузский, Московская область
Московская область, Рузский район, Овсяники (Рузского уезда деревня Овсяники) | РГАДА 280-4-2676 1762 года (Ростовецкий стан, Тарханово) | Ревизская сказка Рузского уезда Ростовецкого стана вотчин Са... Показать все
Рождение ребёнка
Между 1768 и 1772

Дочь: Сурова Ксения (Аксинья) Аникина

Отец ребёнка: Борзов Аника Иванов

Овсяники, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Акилина Аникина

Отец ребёнка: Борзов Аника Иванов

Овсяники, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Агриппина Аникина

Отец ребёнка: Борзов Аника Иванов

Овсяники, Рузский, Московская область
Упоминание
1785
Овсяники, Рузский, Московская область
Московская область, Рузский район, Овсяники (Рузского уезда дер. Овсянникова) | ф.607, оп.1, д.2102 (1785) | Исповедные росписи Рузского уезда 1785 года
Работа или профессия
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
крепостная крестьянка | Вотчина ставропигального Савина Сторожевского монастыря | Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
Московская область, Рузский район, Овсяники (Рузского уезда дер. Овсянникова)
Смерть
1792
Овсяники, Рузский, Московская область
Московская область, Рузский район, Овсяники (Рузского уезда дер. Овсянникова)
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