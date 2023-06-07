Борзова Меланья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1738
Дата смерти1792
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Около 1738
Отец: Иван
Бракосочетание
Между 1755 и 1757
Муж: Борзов Аника Иванов
Московская область, Рузский район, Овсяники (Рузского уезда дер. Овсянникова)
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Борзов Федот Аникин
Отец ребёнка: Борзов Аника Иванов
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Борзов Семен Аникин
Отец ребёнка: Борзов Аника Иванов
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Прасковья Аникина
Отец ребёнка: Борзов Аника Иванов
Место жительства
1762
Московская область, Рузский район, Овсяники (Рузского уезда деревня Овсяники) | РГАДА 280-4-2676 1762 года (Ростовецкий стан, Тарханово) | Ревизская сказка Рузского уезда Ростовецкого стана вотчин Са... Показать все
Рождение ребёнка
Между 1768 и 1772
Дочь: Сурова Ксения (Аксинья) Аникина
Отец ребёнка: Борзов Аника Иванов
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Акилина Аникина
Отец ребёнка: Борзов Аника Иванов
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Агриппина Аникина
Отец ребёнка: Борзов Аника Иванов
Упоминание
1785
Московская область, Рузский район, Овсяники (Рузского уезда дер. Овсянникова) | ф.607, оп.1, д.2102 (1785) | Исповедные росписи Рузского уезда 1785 года
Работа или профессия
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
крепостная крестьянка | Вотчина ставропигального Савина Сторожевского монастыря | Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Рузский район, Овсяники (Рузского уезда дер. Овсянникова)
Смерть
1792
Московская область, Рузский район, Овсяники (Рузского уезда дер. Овсянникова)