((Борзова)) Агриппина Аникина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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((Борзова)) Агриппина Аникина

Место рождения

Овсяники, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

Между 1806 и 1812

Пол

Женский

Отец

Около 1734 г.р.

Мать

Около 1738 г.р.

Муж

Около 1780 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: Борзов Аника Иванов

Мать: Борзова Меланья Иванова

Овсяники, Рузский, Московская область
Упоминание
1785
Овсяники, Рузский, Московская область
Рузского уезда дер. Овсянникова | ф.607, оп.1, д.2102 (1785) | Исповедные росписи Рузского уезда 1785 года
Бракосочетание
Около 1800

Муж: Иван Агапов

Овсяники, Рузский, Московская область
Рузского уезда дер. Овсянникова
Рождение ребёнка
1802

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Агапов

Овсяники, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Родион Иванов

Отец ребёнка: Иван Агапов

Овсяники, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
01.04.1805

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Иван Агапов

Овсяники, Рузский, Московская область
ф.607, оп.1, д.1268 (1803, 1805, 1809) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся, умерших церкви Святителя и Чудотворца Николая села Лужки Рузкого уез...
Упоминание
1806
Овсяники, Рузский, Московская область
Рузского уезда дер. Овсянникова | ф.607, оп.1, д.1270 (1806) | Исповедные ведомости Николаевской церкви с. Лужки
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
Рузского уезда дер. Овсянникова
Смерть
Между 1806 и 1812
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