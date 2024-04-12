((Борзова)) Агриппина Аникина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиМежду 1806 и 1812
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: Борзов Аника Иванов
Мать: Борзова Меланья Иванова
Упоминание
1785
Рузского уезда дер. Овсянникова | ф.607, оп.1, д.2102 (1785) | Исповедные росписи Рузского уезда 1785 года
Бракосочетание
Около 1800
Муж: Иван Агапов
Рузского уезда дер. Овсянникова
Рождение ребёнка
1802
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван Агапов
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Родион Иванов
Отец ребёнка: Иван Агапов
Рождение ребёнка
01.04.1805
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Иван Агапов
ф.607, оп.1, д.1268 (1803, 1805, 1809) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся, умерших церкви Святителя и Чудотворца Николая села Лужки Рузкого уез...
Упоминание
1806
Рузского уезда дер. Овсянникова | ф.607, оп.1, д.1270 (1806) | Исповедные ведомости Николаевской церкви с. Лужки
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рузского уезда дер. Овсянникова
Смерть
Между 1806 и 1812