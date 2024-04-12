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Мария Иванова

Место рождения

Овсяники, Рузский, Московская область

Дата рождения

01.04.1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1780 г.р.

Мать

Около 1779 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1805

Отец: Иван Агапов

Мать: Агриппина Аникина

Овсяники, Рузский, Московская область
ф.607, оп.1, д.1268 (1803, 1805, 1809) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся, умерших церкви Святителя и Чудотворца Николая села Лужки Рузкого уез...
Крещение
01.04.1805
Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд
Godparents:Восприемниками были того ж ведомства той же деревни крестьянин Семен Аникеев и деревни Тарханова крестьянина Ефима Никитина дочь девка Ульяна Ефимова | ф.607, оп.1, д.1268 (1803, 1805, 180... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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