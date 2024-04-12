Иван Агапов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: Агап Емельянов
Мать: Ксения Тимофеева
Бракосочетание
Около 1800
Жена: Агриппина Аникина
Рузского уезда дер. Овсянникова
Рождение ребёнка
1802
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: Агриппина Аникина
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Родион Иванов
Мать ребёнка: Агриппина Аникина
Рождение ребёнка
01.04.1805
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Агриппина Аникина
ф.607, оп.1, д.1268 (1803, 1805, 1809) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся, умерших церкви Святителя и Чудотворца Николая села Лужки Рузкого уез...
Упоминание
1806
Рузского уезда дер. Овсянникова | ф.607, оп.1, д.1270 (1806) | Исповедные ведомости Николаевской церкви с. Лужки
Рождение ребёнка
12.04.1809
Сын: Антип Иванов
Мать ребёнка: Мария
ф.607, оп.1, д.1268 (1803, 1805, 1809) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся, умерших церкви Святителя и Чудотворца Николая села Лужки Рузкого уез...
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Осип Иванов
Мать ребёнка: Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рузского уезда дер. Овсянникова
Смерть
После 1834