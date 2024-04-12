Иван Агапов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Агапов

Иван Агапов

Место рождения

Овсяники, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Агап Емельянов

Мать: Ксения Тимофеева

Овсяники, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Около 1800

Жена: Агриппина Аникина

Овсяники, Рузский, Московская область
Рузского уезда дер. Овсянникова
Рождение ребёнка
1802

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: Агриппина Аникина

Овсяники, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Родион Иванов

Мать ребёнка: Агриппина Аникина

Овсяники, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
01.04.1805

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Агриппина Аникина

Овсяники, Рузский, Московская область
ф.607, оп.1, д.1268 (1803, 1805, 1809) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся, умерших церкви Святителя и Чудотворца Николая села Лужки Рузкого уез...
Упоминание
1806
Овсяники, Рузский, Московская область
Рузского уезда дер. Овсянникова | ф.607, оп.1, д.1270 (1806) | Исповедные ведомости Николаевской церкви с. Лужки
Рождение ребёнка
12.04.1809

Сын: Антип Иванов

Мать ребёнка: Мария

Овсяники, Рузский, Московская область
ф.607, оп.1, д.1268 (1803, 1805, 1809) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся, умерших церкви Святителя и Чудотворца Николая села Лужки Рузкого уез...
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Осип Иванов

Мать ребёнка: Мария

Овсяники, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
Рузского уезда дер. Овсянникова
Смерть
После 1834
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close