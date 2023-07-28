Родион Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: Иван Агапов
Мать: Агриппина Аникина
Упоминание
1806
Рузского уезда дер. Овсянникова | ф.607, оп.1, д.1270 (1806) | Исповедные ведомости Николаевской церкви с. Лужки
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Дарья Родионова
Мать ребёнка: Акулина
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Матрена Родионова
Мать ребёнка: Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина
Место жительства
Неизвестно
Рузского уезда дер. Овсянникова
Смерть
После 1834