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Родион Иванов

Место рождения

Овсяники, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Отец

Около 1780 г.р.

Мать

Около 1779 г.р.

Жена

1804 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Иван Агапов

Мать: Агриппина Аникина

Овсяники, Рузский, Московская область
Упоминание
1806
Овсяники, Рузский, Московская область
Рузского уезда дер. Овсянникова | ф.607, оп.1, д.1270 (1806) | Исповедные ведомости Николаевской церкви с. Лужки
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Дарья Родионова

Мать ребёнка: Акулина

Овсяники, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Матрена Родионова

Мать ребёнка: Акулина

Овсяники, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина

Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
Рузского уезда дер. Овсянникова
Смерть
После 1834