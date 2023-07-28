Василий Иванов
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смерти1827
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Иван Агапов
Мать: Агриппина Аникина
Упоминание
1806
Рузского уезда дер. Овсянникова | ф.607, оп.1, д.1270 (1806) | Исповедные ведомости Николаевской церкви с. Лужки
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Евдокия Васильева
Мать ребёнка: ?
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рузского уезда дер. Овсянникова
Смерть
1827