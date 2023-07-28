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Василий Иванов

Место рождения

Овсяники, Рузский, Московская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

1827

Пол

Мужской

Отец

Около 1780 г.р.

Мать

Около 1779 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Иван Агапов

Мать: Агриппина Аникина

Овсяники, Рузский, Московская область
Упоминание
1806
Овсяники, Рузский, Московская область
Рузского уезда дер. Овсянникова | ф.607, оп.1, д.1270 (1806) | Исповедные ведомости Николаевской церкви с. Лужки
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Евдокия Васильева

Мать ребёнка: ?

Овсяники, Рузский, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
Рузского уезда дер. Овсянникова
Смерть
1827
Овсяники, Рузский, Московская область