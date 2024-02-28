Борзов Федот Аникин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1759
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Отец: Борзов Аника Иванов
Мать: Борзова Меланья Иванова
Место жительства
05.01.1762
РГАДА 280-4-2676 1762 года (Ростовецкий стан, Тарханово) | Ревизская сказка Рузского уезда Ростовецкого стана вотчин Саво-Сторожевского монастыря с. Тарханово с деревнями ... от 5 января 1762 года
Упоминание
1785
Рузского уезда дер. Овсянникова | ф.607, оп.1, д.2102 (1785) | Исповедные росписи Рузского уезда 1785 года
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Борзов Иаким Федотов
Мать ребёнка: Евдокия Денисова
Упоминание
1788
Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.203, оп.747, д. 584 (1788) | Исповедные ведомости Рузского уезда 1788 года.
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Борзов Логин Федотов
Мать ребёнка: Евдокия Денисова
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Дарья Федотова
Мать ребёнка: Евдокия Денисова
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Матрена Федотова
Мать ребёнка: Евдокия Денисова
Рождение ребёнка
Около 05.10.1803
Дочь: Харитина Федотова
Мать ребёнка: Евдокия Денисова
Упоминание
1805
Рузского уезда дер. Овсянникова | ф.607, оп.1, д.1269 (Исповедные) (1805) | <p>Исповедные ведомости Рузского уезда за 1805</p><p>Николаевской церкви священника села Лужки</p>ведомства государственно... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Денисова
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рузского уезда дер. Овсянникова
Смерть
После 1834
55.80625, 36.065348 Рузского уезда дер. Овсянникова