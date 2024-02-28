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Борзов Федот Аникин

Место рождения

Овсяники, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: Борзов Аника Иванов

Мать: Борзова Меланья Иванова

Овсяники, Рузский, Московская область
Место жительства
05.01.1762
Овсяники, Рузский, Московская область
РГАДА 280-4-2676 1762 года (Ростовецкий стан, Тарханово) | Ревизская сказка Рузского уезда Ростовецкого стана вотчин Саво-Сторожевского монастыря с. Тарханово с деревнями ... от 5 января 1762 года
Упоминание
1785
Овсяники, Рузский, Московская область
Рузского уезда дер. Овсянникова | ф.607, оп.1, д.2102 (1785) | Исповедные росписи Рузского уезда 1785 года
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Борзов Иаким Федотов

Мать ребёнка: Евдокия Денисова

Овсяники, Рузский, Московская область
Упоминание
1788
Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.203, оп.747, д. 584 (1788) | Исповедные ведомости Рузского уезда 1788 года.
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Борзов Логин Федотов

Мать ребёнка: Евдокия Денисова

Овсяники, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Дарья Федотова

Мать ребёнка: Евдокия Денисова

Овсяники, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Матрена Федотова

Мать ребёнка: Евдокия Денисова

Овсяники, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 05.10.1803

Дочь: Харитина Федотова

Мать ребёнка: Евдокия Денисова

Овсяники, Рузский, Московская область
Упоминание
1805
Овсяники, Рузский, Московская область
Рузского уезда дер. Овсянникова | ф.607, оп.1, д.1269 (Исповедные) (1805) | <p>Исповедные ведомости Рузского уезда за 1805</p><p>Николаевской церкви священника села Лужки</p>ведомства государственно... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Денисова

Овсяники, Рузский, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
Рузского уезда дер. Овсянникова
Смерть
После 1834
Овсяники, Рузский, Московская область
55.80625, 36.065348 Рузского уезда дер. Овсянникова
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