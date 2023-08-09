Евдокия Денисова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиМежду 1816 и 1833
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминание
1785
ф.607, оп.1, д.2102 (1785) | Исповедные росписи Рузского уезда 1785 года
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Борзов Иаким Федотов
Отец ребёнка: Борзов Федот Аникин
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Борзов Логин Федотов
Отец ребёнка: Борзов Федот Аникин
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Дарья Федотова
Отец ребёнка: Борзов Федот Аникин
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Матрена Федотова
Отец ребёнка: Борзов Федот Аникин
Рождение ребёнка
Около 05.10.1803
Дочь: Харитина Федотова
Отец ребёнка: Борзов Федот Аникин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Борзов Федот Аникин
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рузского уезда дер. Овсянникова
Смерть
Между 1816 и 1833