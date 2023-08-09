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Евдокия Денисова

Место рождения

Данилково, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

Между 1816 и 1833

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1759 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Данилково, Ащеринская волость, Рузский уезд
Упоминание
1785
Овсяники, Рузский, Московская область
ф.607, оп.1, д.2102 (1785) | Исповедные росписи Рузского уезда 1785 года
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Борзов Иаким Федотов

Отец ребёнка: Борзов Федот Аникин

Овсяники, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Борзов Логин Федотов

Отец ребёнка: Борзов Федот Аникин

Овсяники, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Дарья Федотова

Отец ребёнка: Борзов Федот Аникин

Овсяники, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Матрена Федотова

Отец ребёнка: Борзов Федот Аникин

Овсяники, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 05.10.1803

Дочь: Харитина Федотова

Отец ребёнка: Борзов Федот Аникин

Овсяники, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борзов Федот Аникин

Овсяники, Рузский, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
Рузского уезда дер. Овсянникова
Смерть
Между 1816 и 1833
Овсяники, Рузский, Московская область