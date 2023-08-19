((Борзова)) Харитина Федотова
Место рождения
Дата рожденияОколо 05.10.1803
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 05.10.1803
Отец: Борзов Федот Аникин
Мать: Евдокия Денисова
Упоминание
1805
Рузского уезда дер. Овсянникова | ф.607, оп.1, д.1269 (Исповедные) (1805) | <p>Исповедные ведомости Рузского уезда за 1805</p><p>Николаевской церкви священника села Лужки</p>ведомства государственно... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рузского уезда дер. Овсянникова
Смерть
После 1816