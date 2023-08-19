((Борзова)) Харитина Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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((Борзова)) Харитина Федотова

Место рождения

Овсяники, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 05.10.1803

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Около 1759 г.р.

Мать

Около 1762 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 05.10.1803

Отец: Борзов Федот Аникин

Мать: Евдокия Денисова

Овсяники, Рузский, Московская область
Упоминание
1805
Овсяники, Рузский, Московская область
Рузского уезда дер. Овсянникова | ф.607, оп.1, д.1269 (Исповедные) (1805) | <p>Исповедные ведомости Рузского уезда за 1805</p><p>Николаевской церкви священника села Лужки</p>ведомства государственно... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
Рузского уезда дер. Овсянникова
Смерть
После 1816
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