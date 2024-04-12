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Борзов Логин Федотов

Место рождения

Овсяники, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Отец

Около 1759 г.р.

Мать

Около 1762 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Борзов Федот Аникин

Мать: Евдокия Денисова

Овсяники, Рузский, Московская область
Упоминание
1805
Овсяники, Рузский, Московская область
Рузского уезда дер. Овсянникова | ф.607, оп.1, д.1269 (Исповедные) (1805) | <p>Исповедные ведомости Рузского уезда за 1805</p><p>Николаевской церкви священника села Лужки</p>ведомства государственно... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
Рузского уезда дер. Овсянникова
Смерть
1812
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