((Борзова)) Дарья Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди((Борзова)) Дарья Федотова

((Борзова)) Дарья Федотова

Место рождения

Овсяники, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

После 1819

Пол

Женский

Отец

Около 1759 г.р.

Мать

Около 1762 г.р.

Муж

Около 1799 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Борзов Федот Аникин

Мать: Евдокия Денисова

Овсяники, Рузский, Московская область
Упоминание
1805
Овсяники, Рузский, Московская область
Рузского уезда дер. Овсянникова | ф.607, оп.1, д.1269 (Исповедные) (1805) | <p>Исповедные ведомости Рузского уезда за 1805</p><p>Николаевской церкви священника села Лужки</p>ведомства государственно... Показать все
Бракосочетание
До 1819

Муж: Афанасий Яковлев

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки
Смерть
После 1819
Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close