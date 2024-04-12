((Борзова)) Дарья Федотова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиПосле 1819
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: Борзов Федот Аникин
Мать: Евдокия Денисова
Упоминание
1805
Рузского уезда дер. Овсянникова | ф.607, оп.1, д.1269 (Исповедные) (1805) | <p>Исповедные ведомости Рузского уезда за 1805</p><p>Николаевской церкви священника села Лужки</p>ведомства государственно... Показать все
Бракосочетание
До 1819
Муж: Афанасий Яковлев
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки
Смерть
После 1819
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки