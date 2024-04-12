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Афанасий Яковлев

Место рождения

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

После 1819

Пол

Мужской

Отец

Около 1760 г.р.

Мать

Около 1759 г.р.

Жена

Около 1794 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Яков Степанов

Мать: Марья Петрова

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
До 1819

Жена: Дарья Федотова

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки
Упоминание
1819
Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево | ф.607, оп.1, д.1281 (1819) | Исповедные ведомости Николаевской церкви села Лужки 1819
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки
Смерть
После 1819
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