Афанасий Яковлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиПосле 1819
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: Яков Степанов
Мать: Марья Петрова
Бракосочетание
До 1819
Жена: Дарья Федотова
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки
Упоминание
1819
Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево | ф.607, оп.1, д.1281 (1819) | Исповедные ведомости Николаевской церкви села Лужки 1819
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки
Смерть
После 1819