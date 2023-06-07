Марья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1759
Дата смертиПосле 1819
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Афанасий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Степанов
Упоминание
1819
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки | ф.607, оп.1, д.1281 (1819) | Исповедные ведомости Николаевской церкви села Лужки 1819
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
Смерть
После 1819
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки