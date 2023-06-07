Марья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

После 1819

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1799 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Афанасий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Степанов

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Упоминание
1819
Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки | ф.607, оп.1, д.1281 (1819) | Исповедные ведомости Николаевской церкви села Лужки 1819
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
Смерть
После 1819
Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки
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