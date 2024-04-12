((Борзова)) Матрена Федотова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: Борзов Федот Аникин
Мать: Евдокия Денисова
Упоминание
1805
Рузского уезда дер. Овсянникова | ф.607, оп.1, д.1269 (Исповедные) (1805) | <p>Исповедные ведомости Рузского уезда за 1805</p><p>Николаевской церкви священника села Лужки</p>ведомства государственно... Показать все
Рождение ребёнка
1831
Сын: Николай Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврила Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаврила Иванов
Рузского уезда дер. Овсянникова | ф.51, оп.8, д.165 (ревизия 1816)
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рузского уезда дер. Овсянникова
Смерть
После 1834