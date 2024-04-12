((Борзова)) Матрена Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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((Борзова)) Матрена Федотова

Место рождения

Овсяники, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Около 1759 г.р.

Мать

Около 1762 г.р.

Муж

Около 1796 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Борзов Федот Аникин

Мать: Евдокия Денисова

Овсяники, Рузский, Московская область
Упоминание
1805
Овсяники, Рузский, Московская область
Рузского уезда дер. Овсянникова | ф.607, оп.1, д.1269 (Исповедные) (1805) | <p>Исповедные ведомости Рузского уезда за 1805</p><p>Николаевской церкви священника села Лужки</p>ведомства государственно... Показать все
Рождение ребёнка
1831

Сын: Николай Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Иванов

Овсяники, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврила Иванов

Овсяники, Рузский, Московская область
Рузского уезда дер. Овсянникова | ф.51, оп.8, д.165 (ревизия 1816)
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
Рузского уезда дер. Овсянникова
Смерть
После 1834
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