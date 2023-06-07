Гаврила Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1831
Сын: Николай Гаврилов
Мать ребёнка: Матрена Федотова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Федотова
Рузского уезда дер. Овсянникова | ф.51, оп.8, д.165 (ревизия 1816)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рузского уезда дер. Овсянникова
Смерть
После 1834