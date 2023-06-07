Гаврила Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврила Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1798 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Николай Гаврилов

Мать ребёнка: Матрена Федотова

Овсяники, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Федотова

Овсяники, Рузский, Московская область
Рузского уезда дер. Овсянникова | ф.51, оп.8, д.165 (ревизия 1816)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
Рузского уезда дер. Овсянникова
Смерть
После 1834
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