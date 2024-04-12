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((Борзова)) Акилина Аникина

Место рождения

Овсяники, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1734 г.р.

Мать

Около 1738 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Борзов Аника Иванов

Мать: Борзова Меланья Иванова

Овсяники, Рузский, Московская область
Упоминание
1785
Овсяники, Рузский, Московская область
Рузского уезда дер. Овсянникова | ф.607, оп.1, д.2102 (1785) | Исповедные росписи Рузского уезда 1785 года
Упоминание
1788
Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд
с. Лужки Рузского у. | ф.203, оп.747, д. 584 (1788) | Исповедные ведомости Рузского уезда 1788 года.
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
Рузского уезда дер. Овсянникова
Смерть
Неизвестно
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