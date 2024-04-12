((Борзова)) Акилина Аникина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: Борзов Аника Иванов
Мать: Борзова Меланья Иванова
Упоминание
1785
Рузского уезда дер. Овсянникова | ф.607, оп.1, д.2102 (1785) | Исповедные росписи Рузского уезда 1785 года
Упоминание
1788
Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд
с. Лужки Рузского у. | ф.203, оп.747, д. 584 (1788) | Исповедные ведомости Рузского уезда 1788 года.
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рузского уезда дер. Овсянникова
Смерть
Неизвестно