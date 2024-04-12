Борзов Иван Макаров
Место рождения
Дата рождения1693
Дата смерти1758
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1693
Место жительства
1709
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | РГАДА ф. 1209 оп.1 д.11458 | Перепись 1709 года Вотчины Саввинского монастыря села Тарханова.
Бракосочетание
Между 1710 и 1715
Жена: Марья Васильева
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Место жительства
1715
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.350, оп.1, д.346 (1715) | <p>Книги переписные церковнослужителей, подъячих и монастырских крестьян, мона... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1725
Сын: Борзов Филипп Иванов
Мать ребёнка: Марья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1730
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Марья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1734
Сын: Борзов Аника Иванов
Мать ребёнка: Марья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1741
Дочь: Марья Иванова
Мать ребёнка: Марья Васильева
Упоминание
1741
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп. 747, д. 67 (1741) | Исповедные ведомости Рузского уезда вотчины Савиного монастыря Богородицерож... Показать все
Место жительства
1748
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.350, оп. 2, д. 2836 (1748) | Книга переписная … помещичьих и монастырских крестьян … Корамышеевского, Сес... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
1758
Овсяники, Рузский, Московская область
Московская область, Рузский район, Овсяники Рузского уезда дер. Овсянникова