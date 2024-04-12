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Борзов Иван Макаров

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

1693

Дата смерти

1758

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693

Отец: Борзов Макар Климов/Леонтов

Мать: Борзова Федосья Яковлева

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Место жительства
1709
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | РГАДА ф. 1209 оп.1 д.11458 | Перепись 1709 года Вотчины Саввинского монастыря села Тарханова.
Бракосочетание
Между 1710 и 1715

Жена: Марья Васильева

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Место жительства
1715
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.350, оп.1, д.346 (1715) | <p>Книги переписные церковнослужителей, подъячих и монастырских крестьян, мона... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1725

Сын: Борзов Филипп Иванов

Мать ребёнка: Марья Васильева

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1730

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Марья Васильева

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1734

Сын: Борзов Аника Иванов

Мать ребёнка: Марья Васильева

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1741

Дочь: Марья Иванова

Мать ребёнка: Марья Васильева

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Упоминание
1741
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп. 747, д. 67 (1741) | Исповедные ведомости Рузского уезда вотчины Савиного монастыря Богородицерож... Показать все
Место жительства
1748
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.350, оп. 2, д. 2836 (1748) | Книга переписная … помещичьих и монастырских крестьян … Корамышеевского, Сес... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
1758
Овсяники, Рузский, Московская область
Московская область, Рузский район, Овсяники Рузского уезда дер. Овсянникова
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