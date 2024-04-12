Борзов Филипп Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1725
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725
Отец: Борзов Иван Макаров
Мать: Марья Васильева
Упоминание
1741
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп. 747, д. 67 (1741) | Исповедные ведомости Рузского уезда вотчины Савиного монастыря Богородицерож... Показать все
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Аграфена Филиппова
Мать ребёнка: Екатерина Афанасьева
Рождение ребёнка
Около 1761
Мать ребёнка: Екатерина Афанасьева
Место жительства
1763
РГАДА 280-4-2676 1762 года (Ростовецкий стан, Тарханово) | Ревизская сказка Рузского уезда Ростовецкого стана вотчин Саво-Сторожевского монастыря с. Тарханово с деревнями ... от 5 января 1762 года
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Афанасьева
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1763