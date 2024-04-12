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Борзов Филипп Иванов

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1725

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725

Отец: Борзов Иван Макаров

Мать: Марья Васильева

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Упоминание
1741
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп. 747, д. 67 (1741) | Исповедные ведомости Рузского уезда вотчины Савиного монастыря Богородицерож... Показать все
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Аграфена Филиппова

Мать ребёнка: Екатерина Афанасьева

Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Борзов Трофим Филиппов

Мать ребёнка: Екатерина Афанасьева

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Место жительства
1763
РГАДА 280-4-2676 1762 года (Ростовецкий стан, Тарханово) | Ревизская сказка Рузского уезда Ростовецкого стана вотчин Саво-Сторожевского монастыря с. Тарханово с деревнями ... от 5 января 1762 года
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Афанасьева

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1763
Овсяники, Рузский, Московская область
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