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Борзов Трофим Филиппов

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

1814

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: Борзов Филипп Иванов

Мать: Екатерина Афанасьева

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Место жительства
1763
Овсяники, Рузский, Московская область
РГАДА 280-4-2676 1762 года (Ростовецкий стан, Тарханово) | Ревизская сказка Рузского уезда Ростовецкого стана вотчин Саво-Сторожевского монастыря с. Тарханово с деревнями ... от 5 января 1762 года
Бракосочетание
Около 1784

Жена: Акилина Иванова

Овсяники, Рузский, Московская область
Рузского уезда дер. Овсянникова
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Борзов Иван Трофимов

Мать ребёнка: Акилина Иванова

Овсяники, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Борзов Данила Трофимов

Мать ребёнка: Акилина Иванова

Овсяники, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Борзов Андрей Трофимов

Мать ребёнка: Акилина Иванова

Овсяники, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Ксения Трофимова

Мать ребёнка: Акилина Иванова

Овсяники, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Елена Трофимова

Мать ребёнка: Акилина Иванова

Овсяники, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Борзов Елисей Трофимов

Мать ребёнка: Акилина Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
1814
Овсяники, Рузский, Московская область
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