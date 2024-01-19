Борзов Трофим Филиппов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1761
Дата смерти1814
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761
Отец: Борзов Филипп Иванов
Мать: Екатерина Афанасьева
Место жительства
1763
РГАДА 280-4-2676 1762 года (Ростовецкий стан, Тарханово) | Ревизская сказка Рузского уезда Ростовецкого стана вотчин Саво-Сторожевского монастыря с. Тарханово с деревнями ... от 5 января 1762 года
Бракосочетание
Около 1784
Жена: Акилина Иванова
Рузского уезда дер. Овсянникова
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Борзов Иван Трофимов
Мать ребёнка: Акилина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1793
Мать ребёнка: Акилина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1796
Мать ребёнка: Акилина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Ксения Трофимова
Мать ребёнка: Акилина Иванова
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Елена Трофимова
Мать ребёнка: Акилина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1812
Мать ребёнка: Акилина Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
1814