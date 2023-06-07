(Борзова) Акилина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Борзова) Акилина Иванова

(Борзова) Акилина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1761 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1784

Муж: Борзов Трофим Филиппов

Овсяники, Рузский, Московская область
Рузского уезда дер. Овсянникова
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Борзов Иван Трофимов

Отец ребёнка: Борзов Трофим Филиппов

Овсяники, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Борзов Данила Трофимов

Отец ребёнка: Борзов Трофим Филиппов

Овсяники, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Борзов Андрей Трофимов

Отец ребёнка: Борзов Трофим Филиппов

Овсяники, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Ксения Трофимова

Отец ребёнка: Борзов Трофим Филиппов

Овсяники, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Елена Трофимова

Отец ребёнка: Борзов Трофим Филиппов

Овсяники, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Борзов Елисей Трофимов

Отец ребёнка: Борзов Трофим Филиппов

Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
После 1816
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close