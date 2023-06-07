(Борзова) Акилина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1784
Рузского уезда дер. Овсянникова
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Борзов Иван Трофимов
Отец ребёнка: Борзов Трофим Филиппов
Рождение ребёнка
Около 1793
Отец ребёнка: Борзов Трофим Филиппов
Рождение ребёнка
Около 1796
Отец ребёнка: Борзов Трофим Филиппов
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Ксения Трофимова
Отец ребёнка: Борзов Трофим Филиппов
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Елена Трофимова
Отец ребёнка: Борзов Трофим Филиппов
Рождение ребёнка
Около 1812
Отец ребёнка: Борзов Трофим Филиппов
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
После 1816