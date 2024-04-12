Борзов Данила Трофимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борзов Данила Трофимов

Место рождения

Овсяники, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Отец

Около 1761 г.р.

Мать

Около 1763 г.р.

Жена

Около 1793 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Борзов Трофим Филиппов

Мать: Акилина Иванова

Овсяники, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Борзов Василий Данилов

Мать ребёнка: Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья

Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
Рузского уезда дер. Овсянникова
Смерть
После 1816
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