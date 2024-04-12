Борзов Данила Трофимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: Борзов Трофим Филиппов
Мать: Акилина Иванова
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рузского уезда дер. Овсянникова
Смерть
После 1816