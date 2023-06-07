Екатерина Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1725 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Аграфена Филиппова

Отец ребёнка: Борзов Филипп Иванов

Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Борзов Трофим Филиппов

Отец ребёнка: Борзов Филипп Иванов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борзов Филипп Иванов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
Неизвестно
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