Екатерина Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Аграфена Филиппова
Отец ребёнка: Борзов Филипп Иванов
Рождение ребёнка
Около 1761
Отец ребёнка: Борзов Филипп Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Борзов Филипп Иванов
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
Неизвестно