Марья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1687
Дата смертиМежду 1742 и 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Бракосочетание
Между 1710 и 1715
Муж: Борзов Иван Макаров
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Рождение ребёнка
Около 1725
Сын: Борзов Филипп Иванов
Отец ребёнка: Борзов Иван Макаров
Рождение ребёнка
Около 1730
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Борзов Иван Макаров
Рождение ребёнка
Около 1734
Сын: Борзов Аника Иванов
Отец ребёнка: Борзов Иван Макаров
Рождение ребёнка
Около 1741
Дочь: Марья Иванова
Отец ребёнка: Борзов Иван Макаров
Упоминание
1741
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп. 747, д. 67 (1741) | Исповедные ведомости Рузского уезда вотчины Савиного монастыря Богородицерож... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
Между 1742 и 1763
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)