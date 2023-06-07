Марья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарья Васильева

Марья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1687

Дата смерти

Между 1742 и 1763

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1693 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1687

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1710 и 1715

Муж: Борзов Иван Макаров

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Рождение ребёнка
Около 1725

Сын: Борзов Филипп Иванов

Отец ребёнка: Борзов Иван Макаров

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1730

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Борзов Иван Макаров

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1734

Сын: Борзов Аника Иванов

Отец ребёнка: Борзов Иван Макаров

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1741

Дочь: Марья Иванова

Отец ребёнка: Борзов Иван Макаров

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Упоминание
1741
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп. 747, д. 67 (1741) | Исповедные ведомости Рузского уезда вотчины Савиного монастыря Богородицерож... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
Между 1742 и 1763
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close