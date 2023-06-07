Борзова Федосья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1659
Дата смертиПосле 1715
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1659
Отец: Яков
Рождение ребёнка
Около 1684
Сын: Борзов Яков Макаров
Отец ребёнка: Борзов Макар Климов/Леонтов
Рождение ребёнка
1693
Сын: Борзов Иван Макаров
Отец ребёнка: Борзов Макар Климов/Леонтов
Рождение ребёнка
Около 1699
Дочь: Прасковья Макарова
Отец ребёнка: Борзов Макар Климов/Леонтов
Рождение ребёнка
Около 1701
Дочь: Евдокия Макарова
Отец ребёнка: Борзов Макар Климов/Леонтов
Рождение ребёнка
Около 1705
Дочь: Евдокия Макарова
Отец ребёнка: Борзов Макар Климов/Леонтов
Место жительства
1709
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.350, оп.1, д.345 (1709) | Перепись 1709 года Вотчины Саввинского монастыря села Тарханова.
Место жительства
1715
ф.350, оп.1, д.346 (1715) | <p>Книги переписные церковнослужителей, подъячих и монастырских крестьян, монастырских слуг и служебников (подмонастырская слобода Иосифо-Волоколамского монастыря) и друг... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
После 1715
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)