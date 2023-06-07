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Борзова Федосья Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1659

Дата смерти

После 1715

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1659

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1684

Сын: Борзов Яков Макаров

Отец ребёнка: Борзов Макар Климов/Леонтов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1693

Сын: Борзов Иван Макаров

Отец ребёнка: Борзов Макар Климов/Леонтов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1699

Дочь: Прасковья Макарова

Отец ребёнка: Борзов Макар Климов/Леонтов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1701

Дочь: Евдокия Макарова

Отец ребёнка: Борзов Макар Климов/Леонтов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1705

Дочь: Евдокия Макарова

Отец ребёнка: Борзов Макар Климов/Леонтов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Место жительства
1709
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.350, оп.1, д.345 (1709) | Перепись 1709 года Вотчины Саввинского монастыря села Тарханова.
Место жительства
1715
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.350, оп.1, д.346 (1715) | <p>Книги переписные церковнослужителей, подъячих и монастырских крестьян, монастырских слуг и служебников (подмонастырская слобода Иосифо-Волоколамского монастыря) и друг... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борзов Макар Климов/Леонтов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
После 1715
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
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