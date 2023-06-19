Борзов Яков Макаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорзов Яков Макаров

Борзов Яков Макаров

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1684

Дата смерти

После 1715

Пол

Мужской

Отец

1660 г.р.

Мать

Около 1659 г.р.

Жена

Около 1677 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1684

Отец: Борзов Макар Климов/Леонтов

Мать: Борзова Федосья Яковлева

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Место жительства
1709
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.350, оп.1, д.345 (1709) | Перепись 1709 года Вотчины Саввинского монастыря села Тарханова.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Савельева

Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1715