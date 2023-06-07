Борзов Макар Климов/Леонтов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1660
Дата смертиДо 1705
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660
Отец: Борзов Клим Клим/Леонтий Васильев
Место жительства
1677
РГАДА 1209-1-11457 Переписная книга Рузского уезда 1677 года | <p> Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1684
Сын: Борзов Яков Макаров
Мать ребёнка: Борзова Федосья Яковлева
Рождение ребёнка
1693
Сын: Борзов Иван Макаров
Мать ребёнка: Борзова Федосья Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1699
Дочь: Прасковья Макарова
Мать ребёнка: Борзова Федосья Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1701
Дочь: Евдокия Макарова
Мать ребёнка: Борзова Федосья Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1705
Дочь: Евдокия Макарова
Мать ребёнка: Борзова Федосья Яковлева
Место жительства
1715
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | РГАДА ф. 1209 оп.1 д.11458 | <p>Книги переписные церковнослужителей, подъячих и монастырских крестьян, мон... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Борзова Федосья Яковлева
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
До 1705
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)