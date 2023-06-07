Борзов Макар Климов/Леонтов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борзов Макар Климов/Леонтов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1660

Дата смерти

До 1705

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660

Отец: Борзов Клим Клим/Леонтий Васильев

Мать: не указана

Место жительства
1677
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
РГАДА 1209-1-11457 Переписная книга Рузского уезда 1677 года | <p> Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1684

Сын: Борзов Яков Макаров

Мать ребёнка: Борзова Федосья Яковлева

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1693

Сын: Борзов Иван Макаров

Мать ребёнка: Борзова Федосья Яковлева

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1699

Дочь: Прасковья Макарова

Мать ребёнка: Борзова Федосья Яковлева

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1701

Дочь: Евдокия Макарова

Мать ребёнка: Борзова Федосья Яковлева

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1705

Дочь: Евдокия Макарова

Мать ребёнка: Борзова Федосья Яковлева

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Место жительства
1715
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | РГАДА ф. 1209 оп.1 д.11458 | <p>Книги переписные церковнослужителей, подъячих и монастырских крестьян, мон... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борзова Федосья Яковлева

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
До 1705
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
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