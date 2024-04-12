Борзов Клим Клим/Леонтий Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борзов Клим Клим/Леонтий Васильев

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1645

Дата смерти

После 1677

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1645

Отец: Борзов Василий

Мать: не указана

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
До 1653

Сын: Борзов Григорий Леонтьев (Климов)

Мать ребёнка: не указана

Новопетровское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1660

Сын: Борзов Ларион Климов (Леонтьев)

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1660

Сын: Борзов Макар Климов/Леонтов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1663

Сын: Борзов Михаил Леонтьев (Климов)

Мать ребёнка: ?

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1670

Сын: Борзов Изосим Леонтов

Мать ребёнка: ?

Место жительства
1677
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
РГАДА 1209-1-11457 Переписная книга Рузского уезда 1677 года | <p> Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борзов Нестер Климов (Леонтьев)

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1677
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
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