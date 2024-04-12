Борзов Клим Клим/Леонтий Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1645
Дата смертиПосле 1677
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1645
Отец: Борзов Василий
Рождение ребёнка
До 1653
Сын: Борзов Григорий Леонтьев (Климов)
Новопетровское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1660
Сын: Борзов Ларион Климов (Леонтьев)
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1660
Сын: Борзов Макар Климов/Леонтов
Рождение ребёнка
Около 1663
Сын: Борзов Михаил Леонтьев (Климов)
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1670
Мать ребёнка: ?
Место жительства
1677
РГАДА 1209-1-11457 Переписная книга Рузского уезда 1677 года | <p> Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борзов Нестер Климов (Леонтьев)
Смерть
После 1677
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)