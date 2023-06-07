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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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НМ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1660

Сын: Борзов Ларион Климов (Леонтьев)

Отец ребёнка: Борзов Клим Клим/Леонтий Васильев

Рождение ребёнка
Около 1663

Сын: Борзов Михаил Леонтьев (Климов)

Отец ребёнка: Борзов Клим Клим/Леонтий Васильев

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1670

Сын: Борзов Изосим Леонтов

Отец ребёнка: Борзов Клим Клим/Леонтий Васильев

Смерть
Неизвестно