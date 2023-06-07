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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1660
Сын: Борзов Ларион Климов (Леонтьев)
Отец ребёнка: Борзов Клим Клим/Леонтий Васильев
Рождение ребёнка
Около 1663
Сын: Борзов Михаил Леонтьев (Климов)
Отец ребёнка: Борзов Клим Клим/Леонтий Васильев
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1670
Отец ребёнка: Борзов Клим Клим/Леонтий Васильев
Смерть
Неизвестно