Борзов Михаил Леонтьев (Климов)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1663
Дата смертиПосле 1709
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1663
Отец: Борзов Клим Клим/Леонтий Васильев
Мать: ?
Место жительства
1677
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | РГАДА 1209-1-11457 Переписная книга Рузского уезда 1677 года | <p> Normal 0 false fal... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1690
Мать ребёнка: Борзова Акулина Семенова
Рождение ребёнка
1704
Сын: Борзов Иван Михайлов
Мать ребёнка: Борзова Акулина Семенова
Место жительства
1705
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | РГАДА ф. 1209 оп.1 д.11458 | Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE ... Показать все
Смерть
После 1709