Борзов Михаил Леонтьев (Климов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борзов Михаил Леонтьев (Климов)

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1663

Дата смерти

После 1709

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1663

Отец: Борзов Клим Клим/Леонтий Васильев

Мать: ?

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Место жительства
1677
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | РГАДА 1209-1-11457 Переписная книга Рузского уезда 1677 года | <p> Normal 0 false fal... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1690

Сын: Борзов Федосей Михайлов

Мать ребёнка: Борзова Акулина Семенова

Рождение ребёнка
1704

Сын: Борзов Иван Михайлов

Мать ребёнка: Борзова Акулина Семенова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Место жительства
1705
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | РГАДА ф. 1209 оп.1 д.11458 | Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE ... Показать все
Смерть
После 1709
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