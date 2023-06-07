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Борзов Изосим Леонтов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1670

Дата смерти

После 1715

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670

Отец: Борзов Клим Клим/Леонтий Васильев

Мать: ?

Место жительства
1677
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | РГАДА 1209-1-11457 Переписная книга Рузского уезда 1677 года | <p> Normal 0 false fal... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1698

Сын: Борзов Иван Изосимов

Мать ребёнка: Борзова Лукерья Григорьева

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1705

Сын: Борзов Яков Зосимов

Мать ребёнка: Борзова Лукерья Григорьева

Место жительства
1705
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | РГАДА ф. 1209 оп.1 д.11458 | Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE ... Показать все
Рождение ребёнка
1708

Сын: Борзов Евтифий Зосимов

Мать ребёнка: Борзова Лукерья Григорьева

Рождение ребёнка
1709

Дочь: Дарья Зосимова

Мать ребёнка: Борзова Лукерья Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1712

Сын: Борзов Афанасий Зосимов

Мать ребёнка: Борзова Лукерья Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борзова Лукерья Григорьева

Смерть
После 1715
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