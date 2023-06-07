Борзов Изосим Леонтов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1670
Дата смертиПосле 1715
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670
Отец: Борзов Клим Клим/Леонтий Васильев
Мать: ?
Место жительства
1677
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | РГАДА 1209-1-11457 Переписная книга Рузского уезда 1677 года | <p> Normal 0 false fal... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1698
Сын: Борзов Иван Изосимов
Мать ребёнка: Борзова Лукерья Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1705
Сын: Борзов Яков Зосимов
Мать ребёнка: Борзова Лукерья Григорьева
Место жительства
1705
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | РГАДА ф. 1209 оп.1 д.11458 | Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE ... Показать все
Рождение ребёнка
1708
Мать ребёнка: Борзова Лукерья Григорьева
Рождение ребёнка
1709
Дочь: Дарья Зосимова
Мать ребёнка: Борзова Лукерья Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1712
Мать ребёнка: Борзова Лукерья Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1715