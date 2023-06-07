Борзова Лукерья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1672
Дата смертиПосле 1715
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1698
Сын: Борзов Иван Изосимов
Отец ребёнка: Борзов Изосим Леонтов
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1705
Сын: Борзов Яков Зосимов
Отец ребёнка: Борзов Изосим Леонтов
Рождение ребёнка
1708
Отец ребёнка: Борзов Изосим Леонтов
Рождение ребёнка
1709
Дочь: Дарья Зосимова
Отец ребёнка: Борзов Изосим Леонтов
Рождение ребёнка
Около 1712
Отец ребёнка: Борзов Изосим Леонтов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1715