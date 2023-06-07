Борзова Лукерья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорзова Лукерья Григорьева

Борзова Лукерья Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1672

Дата смерти

После 1715

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1670 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1698

Сын: Борзов Иван Изосимов

Отец ребёнка: Борзов Изосим Леонтов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1705

Сын: Борзов Яков Зосимов

Отец ребёнка: Борзов Изосим Леонтов

Рождение ребёнка
1708

Сын: Борзов Евтифий Зосимов

Отец ребёнка: Борзов Изосим Леонтов

Рождение ребёнка
1709

Дочь: Дарья Зосимова

Отец ребёнка: Борзов Изосим Леонтов

Рождение ребёнка
Около 1712

Сын: Борзов Афанасий Зосимов

Отец ребёнка: Борзов Изосим Леонтов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борзов Изосим Леонтов

Смерть
После 1715
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close