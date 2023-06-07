Борзов Яков Зосимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1705
Дата смертиПосле 1748
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1705
Отец: Борзов Изосим Леонтов
Место жительства
1709
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.350, оп.1, д.345 (1709) | Перепись 1709 года Вотчины Саввинского монастыря села Тарханова.
Бракосочетание
До 1726
Жена: Борзова Агафья Еремеева
Рождение ребёнка
Около 1727
Мать ребёнка: Борзова Агафья Еремеева
Упоминание
1741
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп. 747, д. 67 (1741) | Исповедные ведомости Рузского уезда вотчины Савиного монастыря Богородицерож... Показать все
Место жительства
1748
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.350, оп. 2, д. 2836 (1748) | Книга переписная … помещичьих и монастырских крестьян … Корамышеевского, Сес... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Борзова Агафья Еремеева
Смерть
После 1748