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Борзов Яков Зосимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1705

Дата смерти

После 1748

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1705

Отец: Борзов Изосим Леонтов

Мать: Борзова Лукерья Григорьева

Место жительства
1709
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.350, оп.1, д.345 (1709) | Перепись 1709 года Вотчины Саввинского монастыря села Тарханова.
Бракосочетание
До 1726

Жена: Борзова Агафья Еремеева

Рождение ребёнка
Около 1727

Сын: Борзов Игнатий Яковлев

Мать ребёнка: Борзова Агафья Еремеева

Упоминание
1741
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп. 747, д. 67 (1741) | Исповедные ведомости Рузского уезда вотчины Савиного монастыря Богородицерож... Показать все
Место жительства
1748
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.350, оп. 2, д. 2836 (1748) | Книга переписная … помещичьих и монастырских крестьян … Корамышеевского, Сес... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борзов Данила Яковлев

Мать ребёнка: Борзова Агафья Еремеева

Смерть
После 1748