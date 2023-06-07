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Борзов Игнатий Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1727

Дата смерти

Между 1748 и 1785

Пол

Мужской

Отец

Около 1705 г.р.

Мать

Около 1708 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727

Отец: Борзов Яков Зосимов

Мать: Борзова Агафья Еремеева

Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Борзов Андрей Игнатьев

Мать ребёнка: Мать Андрей Игнатьев

Смерть
Между 1748 и 1785
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
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