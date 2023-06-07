Борзов Игнатий Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1727
Дата смертиМежду 1748 и 1785
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727
Отец: Борзов Яков Зосимов
Мать: Борзова Агафья Еремеева
Рождение ребёнка
Около 1741
Мать ребёнка: Мать Андрей Игнатьев
Смерть
Между 1748 и 1785
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)