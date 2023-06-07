Борзов Данила Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1801
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Борзов Яков Зосимов
Мать: Борзова Агафья Еремеева
Рождение ребёнка
Около 1761
Мать ребёнка: Борзова Катерина Семенова
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Матрена Данилова
Мать ребёнка: Борзова Катерина Семенова
Упоминание
1785
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.607, оп.1, д.2102 (1785) | Исповедные росписи Рузского уезда 1785 года
Рождение ребёнка
Около 1799
Мать ребёнка: Борзова Катерина Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1801
Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область