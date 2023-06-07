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Борзов Данила Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1801

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Борзов Яков Зосимов

Мать: Борзова Агафья Еремеева

Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Борзов Спиридон Данилов

Мать ребёнка: Борзова Катерина Семенова

Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Матрена Данилова

Мать ребёнка: Борзова Катерина Семенова

Упоминание
1785
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.607, оп.1, д.2102 (1785) | Исповедные росписи Рузского уезда 1785 года
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Борзов Георгий Данилов

Мать ребёнка: Борзова Катерина Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борзова Катерина Семенова

Смерть
1801
Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область