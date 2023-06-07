Борзова Катерина Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борзова Катерина Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Борзов Спиридон Данилов

Отец ребёнка: Борзов Данила Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Матрена Данилова

Отец ребёнка: Борзов Данила Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Борзов Георгий Данилов

Отец ребёнка: Борзов Данила Яковлев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борзов Данила Яковлев

Смерть
После 1795