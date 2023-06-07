Борзова Катерина Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1735
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1761
Отец ребёнка: Борзов Данила Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Матрена Данилова
Отец ребёнка: Борзов Данила Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1799
Отец ребёнка: Борзов Данила Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1795