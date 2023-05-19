Борзов Иван Изосимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1698
Дата смертиМежду 1705 и 1709
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1698
Отец: Борзов Изосим Леонтов
Место жительства
1705
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | РГАДА ф. 1209 оп.1 д.11458 | Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE ... Показать все
Смерть
Между 1705 и 1709
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)