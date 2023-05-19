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Борзов Иван Изосимов

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1698

Дата смерти

Между 1705 и 1709

Пол

Мужской

Отец

Около 1670 г.р.

Мать

1672 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1698

Отец: Борзов Изосим Леонтов

Мать: Борзова Лукерья Григорьева

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Место жительства
1705
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | РГАДА ф. 1209 оп.1 д.11458 | Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE ... Показать все
Смерть
Между 1705 и 1709
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)