Борзов Григорий Леонтьев (Климов)
Место рождения
Дата рожденияДо 1653
Дата смертиПосле 1715
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1653
Отец: Борзов Клим Клим/Леонтий Васильев
Рождение ребёнка
Около 1670
Мать ребёнка: Борзова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1670
Мать ребёнка: Борзова Евдокия Иванова
Место жительства
1677
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | РГАДА 1209-1-11457 Переписная книга Рузского уезда 1677 года | <p> Normal 0 false fal... Показать все
Место жительства
1705
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | РГАДА ф. 1209 оп.1 д.11458 | Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Борзова Евдокия Иванова
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
После 1715
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)