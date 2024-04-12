Борзов Григорий Леонтьев (Климов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорзов Григорий Леонтьев (Климов)

Борзов Григорий Леонтьев (Климов)

Место рождения

Новопетровское, Истра, Московская область

Дата рождения

До 1653

Дата смерти

После 1715

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1653

Отец: Борзов Клим Клим/Леонтий Васильев

Мать: не указана

Новопетровское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1670

Сын: Борзов Василий Григорьев

Мать ребёнка: Борзова Евдокия Иванова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1670

Сын: Борзов Калина Григорьев

Мать ребёнка: Борзова Евдокия Иванова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Место жительства
1677
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | РГАДА 1209-1-11457 Переписная книга Рузского уезда 1677 года | <p> Normal 0 false fal... Показать все
Место жительства
1705
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | РГАДА ф. 1209 оп.1 д.11458 | Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борзова Евдокия Иванова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
После 1715
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close