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Борзов Василий Григорьев

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1670

Дата смерти

После 1715

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670

Отец: Борзов Григорий Леонтьев (Климов)

Мать: Борзова Евдокия Иванова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Борзов Евдоким Васильев

Мать ребёнка: Борзова Марья Гаврилова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Место жительства
1705
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | РГАДА ф. 1209 оп.1 д.11458 | Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE ... Показать все
Рождение ребёнка
1706

Дочь: Варвара Васильева

Мать ребёнка: Борзова Марья Гаврилова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1708

Сын: Борзов Калина Васильев

Мать ребёнка: Борзова Марья Гаврилова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Место жительства
1709
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.350, оп.1, д.345 (1709) | Перепись 1709 года Вотчины Саввинского монастыря села Тарханова.
Рождение ребёнка
Около 1712

Дочь: Степанида Васильева

Мать ребёнка: Борзова Марья Гаврилова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1715

Дочь: Ирина Васильева

Мать ребёнка: Борзова Марья Гаврилова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Место жительства
1715
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.350, оп.1, д.346 (1715) | <p>Книги переписные церковнослужителей, подъячих и монастырских крестьян, мона... Показать все
Смерть
После 1715
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)