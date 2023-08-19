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(Борзова) Ирина Васильева

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

1715

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1670 г.р.

Мать

Около 1675 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Борзов Василий Григорьев

Мать: Борзова Марья Гаврилова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Место жительства
1715
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.350, оп.1, д.346 (1715) | <p>Книги переписные церковнослужителей, подъячих и монастырских крестьян, мона... Показать все
Смерть
Неизвестно
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