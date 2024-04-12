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Борзова Марья Гаврилова

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1675

Дата смерти

После 1715

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675

Отец: не указан

Мать: не указана

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Борзов Евдоким Васильев

Отец ребёнка: Борзов Василий Григорьев

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1706

Дочь: Варвара Васильева

Отец ребёнка: Борзов Василий Григорьев

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1708

Сын: Борзов Калина Васильев

Отец ребёнка: Борзов Василий Григорьев

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Место жительства
1709
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.350, оп.1, д.345 (1709) | Перепись 1709 года Вотчины Саввинского монастыря села Тарханова.
Рождение ребёнка
Около 1712

Дочь: Степанида Васильева

Отец ребёнка: Борзов Василий Григорьев

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1715

Дочь: Ирина Васильева

Отец ребёнка: Борзов Василий Григорьев

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Место жительства
1715
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.350, оп.1, д.346 (1715) | <p>Книги переписные церковнослужителей, подъячих и монастырских крестьян, мона... Показать все
Смерть
После 1715
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
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