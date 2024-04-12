Борзова Марья Гаврилова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1675
Дата смертиПосле 1715
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1675
Рождение ребёнка
Около 1700
Отец ребёнка: Борзов Василий Григорьев
Рождение ребёнка
1706
Дочь: Варвара Васильева
Отец ребёнка: Борзов Василий Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1708
Отец ребёнка: Борзов Василий Григорьев
Место жительства
1709
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.350, оп.1, д.345 (1709) | Перепись 1709 года Вотчины Саввинского монастыря села Тарханова.
Рождение ребёнка
Около 1712
Дочь: Степанида Васильева
Отец ребёнка: Борзов Василий Григорьев
Рождение ребёнка
1715
Дочь: Ирина Васильева
Отец ребёнка: Борзов Василий Григорьев
Место жительства
1715
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.350, оп.1, д.346 (1715) | <p>Книги переписные церковнослужителей, подъячих и монастырских крестьян, мона... Показать все
Смерть
После 1715
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)