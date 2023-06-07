Борзова Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борзова Евдокия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1651

Дата смерти

После 1715

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1653 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1651

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1670

Сын: Борзов Василий Григорьев

Отец ребёнка: Борзов Григорий Леонтьев (Климов)

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1670

Сын: Борзов Калина Григорьев

Отец ребёнка: Борзов Григорий Леонтьев (Климов)

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Место жительства
1715
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.350, оп.1, д.346 (1715) | <p>Книги переписные церковнослужителей, подъячих и монастырских крестьян, мона... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борзов Григорий Леонтьев (Климов)

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
После 1715
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
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