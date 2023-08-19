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Борзов Калина Григорьев

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

1670

Дата смерти

После 1715

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: Борзов Григорий Леонтьев (Климов)

Мать: Борзова Евдокия Иванова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Место жительства
1677
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | РГАДА 1209-1-11457 Переписная книга Рузского уезда 1677 года | <p> Normal 0 false fal... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1698

Сын: Борзов Яков Калинин

Мать ребёнка: Борзова Дарья Сидорова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Борзов Тимофей Калинин

Мать ребёнка: Борзова Дарья Сидорова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1705

Сын: Борзов Иван Калинин

Мать ребёнка: Борзова Дарья Сидорова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Место жительства
1705
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | РГАДА ф. 1209 оп.1 д.11458 | Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1708

Дочь: Мавра Калинина

Мать ребёнка: Борзова Дарья Сидорова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1712

Сын: Борзов Евстрат Калинин

Мать ребёнка: Борзова Дарья Сидорова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Место жительства
1715
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.350, оп.1, д.346 (1715) | <p>Книги переписные церковнослужителей, подъячих и монастырских крестьян, мона... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борзова Дарья Сидорова

Смерть
После 1715
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)