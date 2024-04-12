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(Борзова) Мавра Калинина

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1708

Дата смерти

После 1715

Пол

Женский

Отец

1670 г.р.

Мать

Около 1669 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1708

Отец: Борзов Калина Григорьев

Мать: Борзова Дарья Сидорова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Место жительства
1709
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.350, оп.1, д.345 (1709) | Перепись 1709 года Вотчины Саввинского монастыря села Тарханова.
Место жительства
1715
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.350, оп.1, д.346 (1715) | <p>Книги переписные церковнослужителей, подъячих и монастырских крестьян, мона... Показать все
Смерть
После 1715
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