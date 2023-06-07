Борзова Дарья Сидорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1669
Дата смертиПосле 1741
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1669
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1698
Сын: Борзов Яков Калинин
Отец ребёнка: Борзов Калина Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1700
Отец ребёнка: Борзов Калина Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1705
Сын: Борзов Иван Калинин
Отец ребёнка: Борзов Калина Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1708
Дочь: Мавра Калинина
Отец ребёнка: Борзов Калина Григорьев
Место жительства
1709
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.350, оп.1, д.345 (1709) | Перепись 1709 года Вотчины Саввинского монастыря села Тарханова.
Рождение ребёнка
Около 1712
Отец ребёнка: Борзов Калина Григорьев
Место жительства
1715
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.350, оп.1, д.346 (1715) | <p>Книги переписные церковнослужителей, подъячих и монастырских крестьян, мона... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1741
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)