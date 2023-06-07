Борзова Дарья Сидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борзова Дарья Сидорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1669

Дата смерти

После 1741

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1670 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1669

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1698

Сын: Борзов Яков Калинин

Отец ребёнка: Борзов Калина Григорьев

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Борзов Тимофей Калинин

Отец ребёнка: Борзов Калина Григорьев

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1705

Сын: Борзов Иван Калинин

Отец ребёнка: Борзов Калина Григорьев

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1708

Дочь: Мавра Калинина

Отец ребёнка: Борзов Калина Григорьев

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Место жительства
1709
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.350, оп.1, д.345 (1709) | Перепись 1709 года Вотчины Саввинского монастыря села Тарханова.
Рождение ребёнка
Около 1712

Сын: Борзов Евстрат Калинин

Отец ребёнка: Борзов Калина Григорьев

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Место жительства
1715
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.350, оп.1, д.346 (1715) | <p>Книги переписные церковнослужителей, подъячих и монастырских крестьян, мона... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борзов Калина Григорьев

Смерть
После 1741
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)