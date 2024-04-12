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Борзов Иван Калинин

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1705

Дата смерти

Между 1733 и 1734

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1705

Отец: Борзов Калина Григорьев

Мать: Борзова Дарья Сидорова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Место жительства
1709
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.350, оп.1, д.345 (1709) | Перепись 1709 года Вотчины Саввинского монастыря села Тарханова.
Место жительства
1715
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.350, оп.1, д.346 (1715) | <p>Книги переписные церковнослужителей, подъячих и монастырских крестьян, мона... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1721

Сын: Борзов Степан Иванов

Мать ребёнка: Борзова Прасковья Кириллова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Смерть
Между 1733 и 1734
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Рождение ребёнка
Около 1734

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Борзова Прасковья Кириллова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Место жительства
1748
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.350, оп. 2, д. 2836 (1748) | Книга переписная … помещичьих и монастырских крестьян … Корамышеевского, Сес... Показать все
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