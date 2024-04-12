Борзов Иван Калинин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1705
Дата смертиМежду 1733 и 1734
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1705
Отец: Борзов Калина Григорьев
Мать: Борзова Дарья Сидорова
Место жительства
1709
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.350, оп.1, д.345 (1709) | Перепись 1709 года Вотчины Саввинского монастыря села Тарханова.
Место жительства
1715
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.350, оп.1, д.346 (1715) | <p>Книги переписные церковнослужителей, подъячих и монастырских крестьян, мона... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1721
Сын: Борзов Степан Иванов
Мать ребёнка: Борзова Прасковья Кириллова
Смерть
Между 1733 и 1734
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Рождение ребёнка
Около 1734
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Борзова Прасковья Кириллова
Место жительства
1748
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.350, оп. 2, д. 2836 (1748) | Книга переписная … помещичьих и монастырских крестьян … Корамышеевского, Сес... Показать все